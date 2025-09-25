En hechos que son materia de investigación, en la mañana de este jueves 25 de septiembre fueron fueron encontrados dos cuerpos sin vida en un sector enmontado junto a la vía Circunvalar de Prosperidad, a la altura del kilómetro 15, en jurisdicción de Galapa.

El hallazgo se produjo hacia las 10:45 a. m., cuando residentes del sector alertaron a las autoridades sobre la presencia de dos cadáveres en una zona enmontada cercana a la carretera.

Al llegar al lugar, las unidades policiales verificaron que se trataba de Bryan de Jesús Arellano Escorcia y Aldair Romario Cervantes Manotas, quienes fueron identificados en el sitio.

Las autoridades competentes adelantaron las labores de inspección técnica de los cadáveres y su posterior levantamiento.

Por ahora se desconocen las causas y circunstancias de la doble muerte. Una de las pistas que siguen las autoridades es la de una circular de búsqueda emitida por el Grupo de Desaparecidos del CTI de la Fiscalía, en la que se reportó información sobre Brayan de Jesús Orellano Escorcia, quien contaba con 23 años de edad.

Según el documento emitido por el ente investigador Orellano Escorcia había desaparecido desde el domingo 21 de septiembre, cuando salió desde su vivienda y anunció que se dirigía hacia el municipio de Galapa.

“Informa la reportante que el joven se comunicó la última vez desde el municipio de Galapa. Desde ahí se desconoce su paradero. Vestía un suéter de color lila talla L, jean blanco roto talla 28, crocs blancos y gorra roja”, detalló la circular.