En la mañana de este martes 24 de septiembre se registró un trágico accidente de tránsito en la Vía al Mar, luego de que un joven universitario chocara en su motocicleta, a la altura de Puerto Colombia, Atlántico.

La víctima fue identificada como José Ricardo Ruiz Jiménez, de 22 años de edad, oriundo del municipio de Santa Catalina, Bolívar

EL HERALDO conoció por medio de una fuente judicial que el estudiante, a eso de las 6:30 de la mañana, conducía una motocicleta color negra, de placas CUT-76F, a la altura del kilómetro 103-650 sentido Barranquilla-Cartagena, cuando impactó contra la bionda metálica que estaba ubicada en la carretera

Durante el recorrido, Ruiz Jiménez, al parecer, perdió el control del vehículo y terminó tendido en el separador de ambos sentidos. Inconsciente, el joven fue rápidamente trasladado en una ambulancia hasta la Clínica Portoazul, sin embargo, médicos de turno informaron que había fallecido debido al fuerte impacto que sufrió tras chocar contra el elemento rígido.

De acuerdo al reporte de las autoridades, la principal hipótesis sobre el motivo que habría ocasionado el accidente fue la “impericia al conducir”, es decir la falta de experiencia por parte del joven conductor, ya que no se evidenció otro vehículo involucrado en el siniestro, o alguna causa externa.