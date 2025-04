Sentada en una silla y con una profunda tristeza, Janeth Barrios, abuela del soldado Anderson Steven Bohórquez Ospina, de 20 años, llora la trágica muerte de su nieto, quien perdió la vida junto con otros seis militares en medio de una emboscada de las disidencias de las Farc en Guaviare.

Leer más: Registran enfrentamiento a tiros entre policías y presuntos delincuentes en la calle 17

En diálogo con EL HERALDO, la adulta mayor manifestó que Bohórquez no merecía morir de esa forma tan violenta, ya que siempre estaba dedicado a pasar tiempo con su familia cada que estaba de permiso.

“Él (Anderson Steven) era un muchacho muy tranquilo, muy de la casa, prefería compartir con nosotros lo que tenía, si iba a tomar y lo convidaban él decía: ‘No, yo mejor pido una salchipapa y comemos aquí’”, expresó Barrios.

La allegada comentó que se enteró de la muerte de su nieto por medio de una llamada que recibió al teléfono.

“A mí me llamaron como a las 5:30 y me dijeron lo habían matado en una emboscada, yo le dejaba mensajes pero nada, él ya estaba muerto”, dijo entre lágrimas.

Barrios reveló a esta casa editorial que el joven de 20 años desde muy pequeño había tenido el deseo de enlistarse a las fuerzas armadas.

Lea también: “Amenazó a Fernando y al día siguiente lo mató”: familiar de víctima de Salgar señala al presunto autor del crimen

“Él tenía tantos sueños y decía: ‘Yo quiero a servir a la patria’, desde pequeño y solo era eso, yo le decía que estudiara mecánica, diseño y me decía ‘No mami, yo voy es a servir a la Patria, yo voy a ser soldado”, manifestó.

La última vez que Janeth Barrios había hablado por teléfono con su nieto, este le comentó que ya estaban bajando por la zona y que, dentro de pocos días, iba de permiso a Barranquilla.

“Me dijo: ‘Mami ya vamos bajando…estoy cansado, todas las piernas las tengo peladas mami porque vengo cansado pero ya venimos bajando, ya el 2 (mayo) estoy allá en Barranquilla para compartir con ustedes, darles lo que ustedes quieran’, porque él era un muchacho muy bueno, llegaba y enseguida estaba pendiente de todos nosotros”, afirmó.

Finalmente, la mujer rechazó los ataques que vienen perpetrando los guerrilleros contra la Fuerza Pública, como también criticó la fallida paz del presidente Gustavo Petro.

“Es horrible todo lo que está haciendo la guerrilla con los militares y los policías, mi hijo no merecía morir de esa forma, el presidente…La paz de él no fue nada, el cambio no sirvió para nada”, finalizó.