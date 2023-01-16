Hacia las 12:30 del mediodía de este lunes 16 de enero resultó muerto un motorizado luego de que fuera arrollado por un bus cuando se desplazaba sobre la calle 30, en sentido Barranquilla-Soledad.

El accidente de tránsito se registró a la altura de la carrera 6, frente a la entrada principal del Centro Comercial Alegra, ubicado en la zona.

Estos mencionaron además que el motorizado habría perdido el control de su vehículo, por lo que fue a parar al piso y terminó arrollado por el pesado automotor que se desplazaba a alta velocidad por la transitada vía.

Uniformados de la Unidad de Tránsito de la Policía Metropolitana de Barranquilla permanecen en la zona para regular el tráfico, mientras peritos de la Sijín adelantan la diligencia de levantamiento del cadáver.

De momento se desconoce la identidad de la persona.