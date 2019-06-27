Un joven de 19 años fue asesinado a tiros por el parrillero de una motocicleta en hechos ocurridos este jueves a la 1:15 de la tarde en la carrera 23 con calle 11 del barrio La Luz.

La víctima fue identificada por las autoridades como Jeison Eduardo Peña Herrera, quien registra dos heridas con arma de fuego, una en la región maxilar derecho y otra en la región temporal lado izquierdo.

Testigos informaron a la Policía que la víctima caminaba por el sector antes mencionado cuando los fue interceptada por los pistoleros en moto que le dispararon sin mencionar palabra alguna y posteriormente se dieron a la huida.

Familiares de Peña Herrera que fueron alertados de lo sucedido a su ser querido llegaron al lugar y lo trasladadron hasta el Paso La Luz-La Chinita, donde después de valorarlo, los médicos les informaron que había llegado sin signos vitales.

La Policía indicó que tras el homicidio se inició las labores de localización y posible captura de los responsables, sin embargo no se reportaron capturas por el hecho de sangre.

Balacera en el mismo barrio

La noche de este miércoles un grupo de personas que asistían al velorio de Yimmy Alfredo De la Cruz Mejía, asesinado el martes en el interior del cementerio Jardines de Paz, ubicado en la vía hacia el municipio de Puerto Colombia, fueron atacadas a tiros por dos hombres en moto.

En el hecho resultó herido en un hombro Reynaldo Segundo Garizábalo Polo, de 55 años, quien fue trasladado al Paso Luz-Chinita donde recibe atención médica. El hecho ocurrió a las 9 de la noche en un inmuble ubicado en la la carrera 16A con calle 7 del barrio La Luz.

Según el reporte de la Policía Metropolitana de Barranquilla, la persona herida no se encontraba en el velorio, sino que caminaba por la calle cuando fue alcanzado por el proyectil.