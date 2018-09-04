El asesinato de dos personas ocurrido en las primeras horas de la madrugada de este martes fue reportado ante las autoridades luego de que vecinos y moradores de la calle 109 con carrera 90 del sector conocido como ‘El Caguán’ en el barrio Las Flores, escucharan varios disparos en forma de ráfaga provenientes de una Mini-Uzi, subametralladora de origen israelí.

De acuerdo a la investigación de la unidad de homicidios de la Policía, seis hombres que se cubrían los rostros con capuchas llegaron en tres motos y forzaron a habitantes de una humilde vivienda de tablas a que les abrieran la puerta. De acuerdo a los testigos, los sospechosos dijeron ser miembros de la Policía.

El general Mariano Botero Coy, comandante de la institución, contó ayer en rueda de prensa que los pistoleros le dijeron a la gente de la casa ‘abran es la autoridad, es un operativo’.

Según los testimonios recogidos, los encapuchados golpearon con la cachas de un revolver a los presentes y se llevaron amarrado de las manos a Jaime Daniel Cantillo Méndez, de 23 años, tras haberle roto la cabeza de un golpe.

De acuerdo al relato recogido por la Policía Judicial, testigos afirman que en una de las motos tenían custodiado a otro hombre identificado como José Granados Mosquera, de 41 años, a quién al parecer también habrían golpeado, amarrado y sacado a la fuerza de su hogar.

Los dos hombres privados de su libertad fueron transportados hasta una zona aislada que colinda con la Ciénaga de Mallorquín. De acuerdo a la forma en la que fueron encontrados los cuerpos: investigadores creen que estas personas fueron arrodillados y ejecutados con tiros de gracia en la cabeza.

Cobro de extorsiones

Fuentes judiciales informaron a esta casa periodística que los fallecidos Cantillo Méndez y Granados Mosquera estarían encargados de cobrar las extorsiones a empresas de transporte del sector, y mantenían contacto directo con alias ‘Brayan’, hijo de Giovanny José Flórez Camargo, alias ‘Tres Pelos’, uno de los jefes de la banda delincuencial ‘Los Cabezones’, que de acuerdo a investigaciones que reposan en la Fiscalía sería el grupo que opera en zona de Las Flores.

Como autor intelectual del doble asesinato es señalado por las autoridades, un hombre conocido con el alias de Pepe. Y los encargados de ejecutar la orden serían los alias de Pollito y Junior Cucha. ‘El objetivo de estos asesinatos es obtener todo el poder criminal de la zona y desplazar a la estructura actual que encabezan ‘Los Cabezones’’, señaló la fuente judicial.