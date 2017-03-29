Muchas veces la familia le aconsejó terminar la nueva relación que había empezado en carnaval, pero José Medardo Benítez Mendoza hizo caso omiso y siguió adelante. El día que encontró validez en los reparos fue muy tarde, aquel romance lo llevó a la muerte.

En el interior de una vivienda ubicada en la calle 112 con carrera 16 del barrio Los Ángeles, suroccidente de Barranquilla, sorprendió el lunes en la mañana a su compañera con otro hombre y este lo asesinó con un cuchillo.

'La pelea se produjo en la vivienda donde ella residía. Solo sabemos que se llama Nery y es venezolana', expresó Sol Estéfany Benítez Mendoza, hermana del fallecido, en las afueras de Medicina Legal.

Benítez Mendoza estuvo llamando a Nery al celular, pero como no le contestaba se fue hasta su casa. 'Cuando ella le abrió la puerta empezaron a discutir, después salió el amante y le dio con un cuchillo', continuó Sol. José recibió dos puñaladas, una en el cuello y otra en el pecho. Fue hospitalizado, pero al mediodía del lunes falleció.