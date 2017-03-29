Durante un operativo de registro, integrantes de la Sijín y policías del cuadrante decomisaron 18 kilos de cocaína que eran transportados en una camioneta sobre la carrera 46, entre calle 84 y 85, al norte de Barranquilla.

El procedimiento se realizó a las 11:45 de la mañana del lunes, al parecer, luego de que el vehículo presentara fallas mecánicas y quedara varado sobre la vía.

Funcionarios de la Sijín que transitaban por el lugar se acercaron al vehículo, al notar que las dos personas que iban en el interior del mismo se mostraban en actitud sospechosa.

Al pedirles las identificaciones y realizar una inspección al automotor, los uniformados encontraron 18 panelas de cocaína que iban camufladas en la parte trasera de la camioneta.

El operativo llamó la atención de las personas que a esa hora se movilizaban a pie y en vehículos por el sector. Al hallar la droga, los agentes de la Policía Judicial les leyeron los derechos a las dos personas y de inmediato procedieron a capturarlas y llevarlas junto al vehículo hasta las instalaciones de la Unidad de Reacción Inmediata de la Fiscalía, donde fueron dejados a disposición de un fiscal en turno.

Las personas capturadas, que hasta ayer sus identidades no habían sido entregadas por las autoridades, serán presentadas en audiencia por la Fiscalía para que respondan por el delito de fabricación, tráfico y/o porte ilegal de estupefacientes, en la que un juez de control de garantías les resolverá la situación jurídica.