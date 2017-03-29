Un bebé de un año de edad murió la tarde del martes mientras era trasladado en una ambulancia, desde el municipio de Santa Lucía hasta Barranquilla.

Jaime Arévalo Rojano, padre del menor, afirmó que el vehículo se dirigía al Hospital Cari de Barranquilla para tratarle el asma del que venía sufriendo su hijo desde su nacimiento.

'Ayer la mamá lo llevó al hospital, le hicieron unas terapias, pero se nos puso malito. Le dieron los primeros auxilios en Santa Lucía, de donde somos. Hacia acá, donde lo iban a remitir, no aguantó. Tristemente falleció mi hijo en la ambulancia', explicó Arévalo en las afueras de Medicina Legal.

Su familia ahora espera el dictamen de la necropsia para conocer a fondo la causa de la muerte.

'No tengo que culpar a nadie porque es un designio de Dios, hay que respetar la decisión de Dios', puntualizó Arévalo.