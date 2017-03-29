Desesperados se encuentran varias personas que aseguran haber sido víctimas de estafa por parte de la empresa Casadores Inmobiliarios S.A.S., a la que le entregaron su dinero para la compra de supuestas casas en remate.

Entre las personas que aseguran haber sido estafadas por Ginna Margarita Ricardo Cantillo, representante legal de la inmobiliaria, se encuentra Maricel del Socorro Colorado Ramírez, quien consignó 57 millones 500 mil pesos en una cuenta a nombre de la empresa, para hacerse a una casa ubicada en la carrera 7H con calle 38B del barrio La Magdalena, sin embargo han transcurridos dos años y medio y Maricel dice que no le han entregado la casa.

'Ginna Ricardo me pasó un listado de direcciones y me dijo que las fuera a ver y que escogiera la que me gustara, pero que no podía verlas por dentro porque eran de remate, luego la llamé para hacer el negocio y me dio el número de cuenta de la inmobiliaria'.

Afirma la mujer que consignó inicialmente $30 millones el 14 de agosto de 2015 y el 23 de septiembre del mismo año consignó 27 millones 500 mil pesos; pasaron seis meses que fue el plazo que le dio la representante de la inmobiliaria, empero no le entregaron el inmueble.

'La excusa que me da es que le embargaron la cuenta y por eso no me ha entregado la casa, ella me pagaba el arriendo pero desde hace cuatro meses no lo hace, pero ya no quiero ninguna casa, que me devuelva mi plata', dijo Maricel Colorado.

Otras denunciantes

Además de Maricel, otras personas aseguran haber sido estafadas mediante la venta de casas en remate. Fanny del Carmen Torregrosa Echeverría es una de ellas.

Según la mujer, entre junio y julio de 2015 consignó 56 millones de pesos a la cuenta de la inmobiliaria, para la compra de una casa ubicada en la carrera 19E con calle 51-30, del barrio El Carmen.

Al igual que a Maricel, pasaron los seis meses y no le fue entregado el inmueble, por lo que la representante legal empezó a pagarle arriendo hasta que saliera la casa.

'Llegó un momento en que no me siguió pagando el arriendo y viendo que no me iba a devolver mi plata le puse una denuncia en la Fiscalía', dijo Fanny Torregrosa Echeverría.

Otras dos mujeres que aseguran haber consignado su dinero en la cuenta de la inmobiliaria son Deivis Villarreal Atencia, que afirmó haber consignado $42 millones por una casa ubicada en el barrio El Campito; y Omaira Mendoza Palma, que consignó $35 millones para una casa en el barrio Los Robles, de Soledad. De ese dinero asegura que Ginna Ricardo le ha devuelto 21 millones de pesos.

Cuenta embargada

Ginna Ricardo reconoce que las personas consignaron los dineros a la cuenta de la inmobiliaria, pero afirma que en ningún momento ha estafado a las personas, ya que la cuenta fue bloqueada.

'Los procesos litigiosos están en terminación, no he estafado a nadie, estoy esperando el desembargo para terminar el negocio, porque cada proceso está comprado, el embargo fue porque no se hicieron las declaraciones correctas', dijo Ginna Ricardo.