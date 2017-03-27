En un enfrentamiento que se registró este lunes perdió la vida un hombre identificado como José Medardo Benítez Mendoza, tras ser atacado con arma blanca por otro hombre.

Los hechos ocurrieron en horas de la mañana en el interior de una vivienda ubicada en la calle 112 con carrera 16, barrio Los Ángeles, suroccidente de Barranquilla.

De acuerdo con algunas versiones, la riña entre los hombres se originó al parecer por un lío amoroso.

Testigos señalaron que la víctima tenía cerca de dos meses de estar sosteniendo una relación sentimental con una mujer, a quien encontró con su supuesto amante. Esto desató la pelea entre los dos hombres.

En medio de la riña, el supuesto amante sacó el arma cortopunzante y le causó dos heridas, en cuello y tórax, a Benítez Mendoza, quien fue trasladado por un amigo hasta el paso El Pueblito.

Luego, por la gravedad de las heridas, fue remitido al Hospital de Barranquilla, donde finalmente falleció en horas del mediodía.