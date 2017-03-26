Con el objetivo de bajar los índices de inseguridad, la Policía Metropolitana capturó a 51 persona enentre viernes y sábado por la comsión de los delitos de hurto calificado y porte ilegal de armas de fuego.

Entre las personas capturadas está José Miguel Palomino De la Hoz, de 26 años, quien fue sorprendido en flagrancia por una patrulla de la Policía en momentos en que atracaba los pasajeros de un bus de

servicio público en la carrera 10B con calle 50, barrio La Victoria. Los uniformados le hallaron en su poder un revólver calibre 38 con dos cartuchos para el mismo.

El presunto delincuente presenta cuatro anotaciones judiciales, tres de ellas por el delito de fabricación, tráfico y porte ilegal de armas de fuego, de los años 2010 y 2013; y otra anotación por el delito de

hurto calificado, de 2013.

Otra de las capturas fue la de Silfredo José Martínez Barraza, de 21 años, realizada en la calle 80 con carrera 3A, barrio Santo Domingo. Los uniformados le hallaron en su poder una escopeta de fabricación

artesanal con dos cartuchos para la misma. A Martínez Barraza le figura anotación judicial por el delito de fabricación, tráfico y porte ilegal de armas de fuego y/o municiones.

Con una escopeta calibre 12 en su poder y minutos después de haber atracado a los pasajeros de un bus de servicio público, fueron capturados Cristian David Sánchez Cuevas, de 18 años; y John Jairo Hernández Rodríguez, de 22. El arresto de los presuntos delincuentes se llevó a cabo en la avenida Circunvalar con calle 98, barrio 20 de Julio.

Todas las personas capturadas fueron trasladadas a las instalaciones de la Unidad de Reacción Inmediata de la Fiscalía para ser procesados por los delitos de porte ilegal de armas de fuego y hurto calificado.