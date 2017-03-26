El 19 de marzo de 2011, Eddie Reinaldo Molina Ramos, dueño de una gasolinera del municipio de Juan de Acosta, fue baleado por un sicario cuando se encontraba sentado en la puerta de su casa, dialogando con sus dos hijos.

Molina Ramos fue impactado por dos tiros en el pecho, uno en la mejilla y otro en el cuello que acabaron con su vida en el acto. Tras cometer el homicidio, el sicario huyó en una moto que lo recogió en el lugar.

Seis años después del asesinato del comerciante, miembros del Gaula de la Policía capturaron a Franklin Javier González Luna, alias ‘Franklin Malembe’, en el barrio Ciudad Belén, de Soledad. El arresto ocurrió el pasado viernes a las 5:20 de la tarde. Contra él existía una orden de captura por los delitos de homicidio agravado y porte ilegal de armas de fuego, solicitada por la Fiscalía Segunda Especializada.

El arresto del presunto asesino fue posible por testigos presenciales del hecho que señalaron a ‘Franklin Malembe’ como la persona que accionó el arma de fuego contra la humanidad del comerciante. Al momento de los hechos, ‘Franklin Malembe’ hacía parte de la banda criminal ‘los Rastrojos’.

Una de las hipótesis que manejan las autoridades tiene que ver con un caso de extorsión.

El Juez Ambulante Bacrim legalizó ayer la captura de González Luna y aplazó para mañana el inicio de las audiencias de formulación de imputación y solicitud de medida de aseguramiento.

‘Los Papalópez’

En junio de 2016 la Policía Metropolitana capturó, en la operación Jericó, a nueve presuntos miembros de la banda criminal ‘los Rastrojos’, entre los que se encontraba el presunto líder, Franklin Javier González Luna. Otros nueve fueron notificados en establecimientos carcelarios.

El coronel José Palomino López, subcomandante de la Policía Metropolitana, dijo en rueda de prensa que ‘Franklin Malembe’ ha sido capturado varias veces, una de ellas fue el 14 de mayo de 2011 en el barrio Los Girasoles, de Soledad, como presunto determinador del homicidio de José Fernando Ramírez León, alias ‘Malborito’, ocurrido en octubre de 2010 en el barrio El Tabor, en el norte de Barranquilla.

‘Franklin Malembe’, también conocido como ‘Mateo’, fue presentado en audiencia, empero una juez le concedió detención domiciliaria, sin tener en cuenta que fue paramilitar del Bloque Norte de las Autodefensas, y, para esa fecha contaba con libertad condicional por el delito de concierto para delinquir como confeso miembro de ‘los 40’, la banda criminal que heredó las actividades ilícitas de las Autodefensas en gran parte de la Costa.

'Este delincuente salió en libertad el año pasado y busca reactivar una banda delincuencial conocida como ‘los Papalópez’; está vinculado con homicidios ocurridos en La Chinita, La Luz, Rebolo y El Ferry. Se tiene algo más de siete homicidios identificados en los que habría participado', dijo el coronel Palomino.

Entre algunos de los homicidios que las autoridades relacionan al capturado está el de Ayrton Enrique Castellón Giraldo, de 20 años, alias ‘el Lorito’ y presunto sicario de la banda delincuencial ‘los 40 Negritos’.

El hecho ocurrió el pasado 16 de febrero en la calle 50 con carrera 18, barrio Primero de Mayo, de Soledad.

El oficial indicó que el presunto delincuente ha participado también en extorsiones y secuestros.

Enero violento

En los primeros 11 días de este año 21 personas perdieron la vida mediante la modalidad de sicariato en Barranquilla y el área metropolitana.

El 60 por ciento de esas personas tenían anotaciones o antecedentes por diferentes delitos, entre ellos concierto para delinquir, hurto, tráfico de estupefacientes y homicidio, dijo en su momento el brigadier general Mariano Botero Coy, comandante de la Policía Metropolitana.

Investigadores judiciales le informaron en ese entonces a EL HERALDO que los casos de sicariato se debían en gran parte a la salida de la cárcel de 'peligros delincuentes', los cuales se estaban 'reorganizando', entre ellos ‘Franklin Malembe’.

Ante la ola de homicidios, el Inpec trasladó a otros penales a varios internos que venían delinquiendo desde el interior de las cárceles.