La situación en las cárceles de Barranquilla se agudizó debido a que los guardianes del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), adscritos a la Penitenciaría de El Bosque se unieron, el pasado miércoles, al denominado ‘plan reglamento’ que iniciaron sus compañeros de la Cárcel Modelo el pasado 6 de marzo.

Ante esto, los guardianes del Inpec, regional Atlántico, tomaron la decisión de no permitir el ingreso a los establecimientos carcelarios de personas indiciadas y tampoco recibir a los que son cobijados con detención domiciliaria por los jueces de control de garantías.

La situación ha conllevado a que las carceletas del Centro de Servicios Judiciales, con capacidad para unas 20 personas, se encuentren (hasta ayer) con 32 personas detenidas, mientras que los calabozos de la Unidad de Reacción Inmediata de la Fiscalía permanecían con 18 sindicados, sin contar las personas que eran presentadas ayer en audiencias por la comisión de diferentes delitos.

Milton Aníbal, miembro del sindicato UTP regional norte del Inpec, manifestó que seguirán en ‘plan reglamento’ hasta que el problema de hacinamiento sea resuelto en definitiva por el Gobierno nacional.

$13 millones por preso

El dragoneante informó que las directivas del sindicato a nivel nacional no han llegado a un arreglo con el Gobierno nacional, y la situación es apremiante.

'Las conversaciones en Bogotá van igual, solo diálogos pero no se avizora ninguna solución a corto, mediano ni largo plazo. Los entes territoriales como el Distrito de Barranquilla y la Alcaldía de Soledad tampoco responden por sus presos. Actualmente tenemos 1.700 personas indiciadas en la Cárcel Modelo y la Penitenciaría de El Bosque, que son del Distrito, y cada uno le cuesta al Inpec 13 millones de pesos al año', dijo el sindicalista.

Aníbal dijo también que en la Modelo y El Bosque hay 300 personas con medida intramural y 800 más con detención domiciliaria, que son responsabilidad de la Alcaldía de Soledad, pero que no ha firmado un convenio para encargarse de las necesidades de esas personas privadas de la libertad.

'El ‘plan reglamento’ aquí en Barranquilla seguirá hasta que la Alcaldía de Soledad se pronuncie y firme un convenio y nos ayude, al igual que el Distrito y los demás entes territoriales que tienen sus presos en la Modelo y El Bosque', concluyó el dragoneante del Inpec.

Situación caótica

Una fuente oficial que pidió no ser identificada, manifestó que la situación de las cárceles se ha vuelto 'caótica' y señaló que las personas privadas de la libertad se encuentran 'prácticamente secuestradas' ya que deberían estar en la cárcel y no en las carceletas ni en los calabozos de la URI.

'Esas personas se encuentran ahí en contra de las normas y en pésimas condiciones ya que esas carceletas son de 1 por 1,8 metros para capacidad de cuatro personas y meten hasta 10. Como esto siga así vamos a tener que poner gente hasta en los pasillos', manifestó la fuente.