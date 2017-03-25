Miembros de la Sijín Metropolitana en coordinación con la Fiscalía capturaron a Joaquín Damiant De Moya Rodríguez, de 32 años, alias ‘el Capi’, quien tenía una orden de captura vigente por los delitos de homicidio en el grado de tentativa y fabricación, tráfico y porte ilegal de armas de fuego.

De acuerdo con las pesquisas, el pasado 5 de febrero, ‘el Capi’, presuntamente, ocasionó heridas con arma de fuego a una persona, en hechos registrados en la calle 11 con carrera 14 del municipio de Galapa. Posteriormente se dio a la huida.

Tras labores investigativas, De Moya fue capturado y trasladado a las instalaciones de la Unidad de Reacción Inmediata de la Fiscalía. Allí fue judicializado por los funcionarios que establecieron que ‘el Capi’ tiene seis anotaciones judiciales por los delitos de amenaza del año 2012, violencia intrafamiliar de 2015; porte ilegal de armas de fuego del 2012; lesiones personales (2012); porte de estupefacientes de 2015 y acceso carnal abusivo con menor de 14 años de 2016.