En medio de una acalorada discusión, un hombre falleció luego de que su pareja sentimental le propinara una puñalada en el corazón. El caso de intolerancia se registró este jueves a mediodía en la calle 22 con carrera 3, barrio Alto Prado en Maicao, La Guajira.

El coronel José Wilmer García Mendivelso, comandante de Policía Guajira, señaló que según la información preliminar, al interior de una vivienda se registró una discusión y al parecer hubo agresiones mutuas en la que un joven identificado como Wilmer Acosta Sandoval, de 22 años, perdió la vida luego de que su pareja le propinaran una herida con arma blanca.

Añadió que los hechos se registraron en presencia de un hermano de la víctima, quien trasladó a Acosta Sandoval hasta la urgencia del Hospital San José, donde falleció a los pocos minutos de su ingreso. Posteriormente la Policía fue alertada de lo ocurrido y varias patrullas se trasladaron al hospital y otras al lugar donde ocurrió el caso de intolerancia.

'En la calle 11 con carrera 18, fue ubicada la menor de 16 años con las manos ensangrentadas y fue dejada a disposición de la autoridad competente', manifestó el coronel García. El arma con el que se registró el ataque también está a disposición de las autoridades.