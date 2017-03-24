Un hombre de 42 años, identificado como Ronaes Elías Téllez Pallares, y que tenía detención domiciliaria por porte ilegal de arma de fuego, fue asesinado a bala la noche del miércoles en el municipio de Baranoa.

De acuerdo con información preliminar, Téllez Pallares habría estado caminando desprevenido por una calle del centro del municipio, cuando dos hombres a bordo de una motocicleta le dispararon. Sin embargo su pareja, Leidy Macías De la Cruz, desmintió esa versión y afirmó que el atentado ocurrió en la terraza de su vivienda, en la calle 20 No. 21-02, barrio Guayabal.

Explicó que charlaban amenamente cuando Téllez se levantó y corrió apresurado hacia el interior de la casa. Había avistado a dos hombres en moto que se aproximaban, el parrillero blandía un arma de fuego.

Desde la puerta de la casa le propinó a Téllez cinco balazos entre la cabeza y la espalda. La Policía indicó que la víctima fue capturada en 2003 bajo cargos de secuestro. Por este delito pagó condena en Cartagena, informó.