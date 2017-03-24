Un mujer identificada como Jazmín Angulo Ortega, de 39 años, murió a las 9 de la noche del miércoles, tras ser arrollada por un bus intermunicipal cuando intentaba cruzar la vía La Cordialidad.

Los familiares relataron con tristeza que paradójicamente, el miércoles iba a ser uno de los días más felices para la mujer, pero encontró la muerte, pues ella había madrugado desde el barrio Carrizal, donde vivía hasta Villas de La Cordialidad para que le entregaran la llave del apartamento que le otorgó el Gobierno Nacional.

'Jazmín había participado en un proyecto de vivienda del Gobierno Nacional y salió favorecida. No estaba viviendo allá porque estaba remodelando el inmueble que se ganó', relató un allegado.

De acuerdo con los testigos, Jazmín, madre de dos hijos, murió debajo de las llantas de un bus que cubre la ruta Barranquilla - Luruaco, en hechos que se registraron a las 5:30 de la tarde.

'Vimos la demora y nos fuimos al apartamento nuevo para averiguar qué pasaba. Cuando llegamos nos enteramos que había sufrido un accidente. A ella la llevaron inicialmente al hospital de Galapa y luego la trasladaron a la clínica Altos de San Vicente', declaró su papá, Óscar Angulo, quien confirmó que Jazmín murió hacia las nueve de la noche de este miércoles.