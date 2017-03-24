Dos uniformados de la Policía Metropolitana resultaron heridos luego de sufrir un accidente de tránsito este viernes en la mañana, en la calle 30 con carrera 24 del barrio Ferrocarril, suroriente de Soledad. Los patrulleros resultaron con golpes en diferentes partes del cuerpo, después de que intentaran apoyar a una patrulla que perseguía a unos presuntos delincuentes y una camioneta negra marca Toyota Fortuner, que se movilizaba a gran velocidad, los embistiera.

De acuerdo con testigos, cerca de las 11:30 de la mañana, los uniformados avistaron la persecución sobre la calle 30 y 'al intentar dar un giro en ‘u’ sobre la vía, una camioneta que venía en sentido contrario los chocó'.

Uno de los presuntos delincuentes fue capturado. Los policías fueron trasladados a un centro asistencial de la ciudad, donde serán valorados.