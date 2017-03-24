La Policía del Atlántico capturó en el corregimiento de Campeche a tres hombres y una mujer que asaltaron a un joven, que minutos antes había abandonado una entidad bancaria en el municipio de Baranoa. Los delincuentes se movilizaban en un carro marca Renault Sandero, de color blanco.

La comunidad alertó a la Policía del crimen y los uniformados implementaron un ‘plan candado’, cerrando la vía La Cordialidad, en la entrada a la trocha El Brujal, e iniciando una persecución.

Los capturados fueron identificados como Javier Rojas, Augusto Torres, Wilson Benthan y Berta Morales, quien portaba un arma de fuego calibre 32 marca Smith &Wesson. Todos quedaron a disposición de la Fiscalía de Sabanalarga por el delito de hurto calificado (en modalidad de fleteo) y agravado y porte ilegal de arma de fuego.

En el vehículo se encontraron las pertenecías del ciudadano que anteriormente habían hurtado.