Un delincuente, identificado como Steven Ariel Rodríguez Herrera, fue capturado el pasado miércoles 23 de marzo luego de que la comunidad lo sorprendiera robando un edificio ubicado en la carrera 43 con calle 70.

Según un reporte hecho a Wasapea a EL HERALDO, Rodríguez, quien ya había sido denunciado por realizar varios hurtos en el barrio Boston, se dirigió a un edificio del sector donde robó dos celulares de alta gama. Los ciudadanos denunciaron que hizo uso de tarjetas plastificadas para abrir las puertas de locales y residencias.

De acuerdo a lo señalado por los usuarios, el delincuente fue detenido por la comunidad cuando intentaba huir con los elementos robados. Con intenciones de lincharlo, se acercaron al hombre para empezar a atacarlo, hasta que unidades de la Policía se acercaron al lugar para calmar a los ciudadanos y proceder a capturar a Rodríguez y judicializarlo.

El pasado 25 de enero este periódico difundió un video en el que se registró como Rodríguez Herrera ingresó a un local del centro comercial Habitat y robó un morral y un portátil marca Asus.

En su denuncia, el dueño del local alertó que que esta sería la modalidad de hurto del señalado: recorrer los locales, forzar las puertas y, en aquella que cediera, robar lo que pudiera.