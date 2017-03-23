Agentes de la Sijín adscritos a la Policía Metropolitana de Barranquilla arrestaron a un hombre al que le encontraron en su poder una granada de humo.

El capturado fue identificado como Michael Ramos Canada, de 28 años. El operativo se llevó a cabo en la calle 29 con carrera 26 del barrio Rebolo, en el suroriente de la ciudad.

La Policía investiga por qué el capturado tenía en su poder la granada que es de uso exclusivo de las fuerzas armadas.

En otro operativo fue capturado en la carrera 23 con calle 104, barrio Los Olivos, Erick Jair Navarro De la Hoz, de 24 años, a quien las autoridades sindican, junto a otra persona, de haber hurtado, presuntamente, dos celulares de alta gama y 300 mil pesos en efectivo, a bordo de una motocicleta.