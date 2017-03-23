Una granada de fragmentación tipo ‘piña’ fue dejada en una matera ubicada a dos metros de la entrada de la vivienda del ex presidente del Concejo de Riohacha y actual miembro de esta corporación, Iler Acosta Mejía.

El artefacto explosivo fue descubierto por uno de los habitantes del inmueble, localizado en la calle 3 con carrera 1C, barrio Arriba.

Alertado sobre el peligroso elemento, el político dio aviso a la Policía, que desplegó a un grupo de detectives de la Sijín, entre los que estaban especialistas en control de explosivos.

Al llegar al lugar, que previamente había sido acordonado, uno de los uniformados realizó una inspección del sitio y, valorando el riesgo al que se iba a exponer, tomó la granada con sus manos y la depositó en una bolsa plástica. Posteriormente, a bordo de un vehículo de la Policía, se trasladó hasta una zona en la que la comunidad no corriera peligro y realizó una explosión controlada.