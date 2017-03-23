Un intendente de la Policía y un adolescente de 17 años fueron capturados por las autoridades en el municipio de Luruaco por los delitos de tentativa de homicidio y porte ilegal de arma de fuego. El uniformado, que no se encontraba en servicio, fue identificado como Ender Bassa De la Hoz.

De acuerdo con un comunicado de la Policía del Atlántico, uniformados atendieron la madrugada del lunes festivo el caso de una persona de 35 años que ingresó al hospital de Luruaco con impactos de perdigones de escopeta y que, tras un interrogatorio, manifestó que su agresor vivía en el barrio Luruaquito.

Al confirmar los hechos, la Policía encontró en su lugar de residencia al supuesto agresor, una persona identificada como Roger Llanos Ramos, de 27 años. Cuando los agentes pretendían trasladarlo a la Estación de Policía, aparecieron en el lugar del procedimiento Bassa De la Hoz y el menor de edad.

'Llegan al sitio dos personas con un arma de fuego, una de ellas acciona el arma contra unidades de la Sijín (…) Un menor de edad es quien, al parecer, accionó el arma de fuego', indicó el reporte de la institución.

Frente al hecho, testigos señalaron que Bassa De la Hoz disparó contra Llanos Ramos, al parecer, por tomar venganza por el herido del hospital, quien es familiar suyo. A la pareja se le halló un revólver calibre 38, marca Scorpio, con cuatro cartuchos.

Roger Llanos Ramos registró una herida en el tórax, otra en la pierna derecha, a la altura del gemelo, y una a la altura del cuello con orificio de entrada y salida.

La Policía del Atlántico informó que actuará 'con total determinación y sin contemplaciones frente a cualquier comportamiento irregular de sus hombres y mujeres que afecte nuestra ética policial'.