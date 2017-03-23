E l Gaula de la Policía en Córdoba capturó a cuatro presuntos integrantes del ‘Clan del Golfo’, señalados de ser los encargados de cobrar extorsiones en Tierralta, alto Sinú, donde se cumplió el operativo y en otros municipios cordobeses.

Se trata de Manuel de Jesús Pardo Guzmán, alias Jesús Pardo; Anuar Vélez López, alias el Soldado; Medardo Sánchez Batista, ‘Caballo’ y José Sánchez Batista, ‘Caballo de Palo’, quienes eran solicitados mediante orden judicial por el Juzgado Segundo Penal con funciones de control de garantías de Montería, por el delito de extorsión.

El comandante operativo, teniente coronel Iván Pereira Herrera, informó que estos cuatro hombres eran los encargados del cobro de extorsiones a comerciantes y ganaderos en Tierralta, Valencia y Planeta Rica. Sobre alias Jesús Pardo la Policía agregó que era el cabecilla financiero de la organización y llevaba 10 años en esta.

'Este hombre delinquía en los municipios del alto y bajo Sinú, como Lorica, San Antero, San Bernardo del Viento, Cotorra, San Pelayo, Cereté, Tierralta, Valencia y Planeta Rica, y recolectaba mensualmente entre 400 y 500 millones de pesos, producto de las extorsiones', indicó la Policía. Agregó que además alias Jesús Pardo registra antecedentes penales por extorsión, incluso ya había pagado una condena por ese delito.