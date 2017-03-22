Una mujer fue capturada por la Policía en la vereda la Unión, Moñitos, zona costanera de Córdoba, señalada de haberle causado dos heridas con arma blanca a un hombre, que al parecer es su marido.

El comandante operativo del Departamento de Policía Córdoba, teniente coronel Iván Pereira Herrera, dijo que la agresión se derivó de un caso de violencia intrafamiliar, en el que la mujer procedió a tomar un cuchillo y agredir al hombre, al parecer en un descuido.

Las autoridades no han revelado la identidad de la agresora, mientras es sometida a las audiencias concentradas de legalización de captura, imputación de cargos y solicitud de medida de aseguramiento.

El teniente coronel Pereira confirmó que la Policía conoció el caso gracias a la llamada de un ciudadano que se percató del hecho, tras escuchar una fuerte discusión en la vivienda, motivada al parecer por temas de infidelidad.

Desde el sitio del acontecimiento los uniformados coordinaron el traslado del hombre herido a un centro asistencial, para que le salvaran la vida. Hasta el momento está estable.

Cifras de la Policía en Córdoba confirman que este año se han capturado a 65 personas por el delito de violencia intrafamiliar, en este Departamento.