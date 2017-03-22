Cuatro hombres, dos de ellos con revólveres, asaltaron la empresa Industrial de Alimentos Indal SAS, localizada en la calle 41 No. 52 – 28 de Barrio Abajo, Norte-Centro Histórico de Barranquilla.

El hecho ocurrió ayer, a las 10:05 de la mañana, cuando varios empleados trabajaban en sus instalaciones y respectivas áreas de trabajo.

De acuerdo con el relato de una de las víctimas, un hombre con un revólver en mano entró a la compañía, dedicada a la fabricación de productos alimenticios, y amenazó a los presentes en el primer piso.

'Entró un hombre con un revólver y nos apuntó, después entraron tres más. Subieron hasta el segundo piso y fueron directo a la caja fuerte', afirmó la víctima, quien pidió reserva de su identidad por seguridad.

De acuerdo con su relato, los hombres no tuvieron que forzar la caja fuerte porque intimidaron a los directivos de la compañía para abrirla.

Estiman que hurtaron cerca de 300 millones de pesos. Esto afirmó otro de los empleados afectados:

La Policía del cuadrante fue alertada del crimen y arribó al lugar, a los 20 minutos.

Investigadores estudian la posibilidad de que cámaras en el lugar y la zona hayan grabado el actuar de los cuatro delincuentes, que una vez terminaron su acometida, escaparon en dos motocicletas.