La Policía del Atlántico, en coordinación con la Fiscalía 2 Local de Malambo, desmanteló en el municipio de Sabanagrande la banda delincuencial ‘los Chukis II’, dedicada desde hace 5 años al hurto a residencias y hurto a personas en diferentes modalidades.

El grupo delinquía en los municipios de Soledad, Malambo, Santo Tomás y Sabanagrande, afectando sectores residenciales y entidades comerciales de la región.

De acuerdo con la Policía, la investigación, los testimonios y las acciones de seguimiento e inteligencia permitieron la recolección de material probatorio suficiente para dar con la captura de nueve personas: Yosimar de Jesús Pacheco, Jesús Yair Barrios, conocido como ‘Yurpa’; David de Jesús Alfonso, alias Patón; Brayan Alexánder Charris, Stid Álvarez Contreras, Luis Franklin Martínez, alias Franklin; Jangler Manuel Pareho; y los cabecillas Fabián Enrique Domínguez, alias Robocop, y Gustavo Adolfo Francos Pacheco, alias Happy.

Estos dos se encargaban de dirigir y organizar los lugares a hurtar, de receptación y a su vez repartir los elementos hurtados entre los integrantes. Según las pesquisas, habrían robado los computadores del hospital municipal de Sabanagrande, además de una gran cantidad de sillas de un colegio de esa misma localidad y una residencia del municipio de Santo Tomas.

En Sabanagrande ‘los Chukis II’ concentraban sus actividades ilegales en los sectores conocidos como 'La Calle Uno, Las Trincheras, Vía al Puerto, San Francisco y Villa Celina', lugares en donde se ocultaban luego de cometer los hechos delictivos, para evadir el control de las autoridades.

Según labores de inteligencia, se subdividían en dos grupos operacionales reconocidos como ‘los Menores’ y ‘los Pegajosos’.

Fabián Enrique Domínguez Conrado, alias de Robocop, residía en la calle 6 No. 13 – 68 del barrio San Francisco (Sabanagrande); y Gustavo Adolfo Francos Pacheco, alias de Happy, en la calle 1 A No. 8-06 del barrio San Benito (Sabanagrande). Ambos, al igual que el resto del grupo, fueron solicitados por el Juzgado Promiscuo Municipal de Malambo.

Jagler Manuel Pareho Rodríguez, conocido como Jagler, residía en la calle 0 con carrera 12 del barrio San Benito y se le halló en su poder dos computadores de mesa, que habían sido hurtados en el Hospital Municipal de Sabanagrande, avaluados en $2.500.000.

En lo que va del año, la Policía del Atlántico ha desarticulado 4 bandas delincuenciales y ha logrado la captura de 51 personas por este delito.