Luego de ser herido a bala el jueves en la noche por fleteros en el barrio Las Nieves, suroriente de Barranquilla, Reynaldo Garizábalo, expresidente de la Junta de Acción Comunal de La Chinita -hasta el cierre de esta edición- permanece en la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital General de Barranquilla.

De acuerdo con familiares, Garizábalo, de 50 años, salió a trabajar como mototaxista el jueves a las 5:30 de la tarde su casa, en La Chinita, porque iba a llevar a una pasajera a 'a hacer una vuelta'.

Las informaciones preliminares indican que el líder comunal acompañó a una vecina a hacer un retiro de 10 millones de pesos de una entidad bancaria, sin solicitar acompañamiento policivo.

Cuando regresaban al barrio, fueron interceptados por delincuentes en la carrera 12 con calle 21 de Las Nieves, donde le propinaron un tiro y le despojaron del dinero.

Tras el atentado, Garizábalo fue trasladado por testigos en un carro al centro asistencial. Fue sometido a una cirugía y se encuentra estable, dijeron familiares.

'La bala le afectó los pulmones, le entró por la espalda y le salió por el pecho. Le complicó el estómago, el esófago y un hueso en la columna', indicó Claudia Mendoza, cuñada de Garizábalo, en la puerta de su casa.

El ex presidente de la Junta de Acción Comunal, contaron allegados, trabaja hoy con jóvenes con problemas de drogas, suele ayudar a la comunidad con dificultades diarias y es uno de los voceros en la lucha contra la inseguridad en el sector, la cual ha padecido en más de una ocasión.

'A él le habían atracado varias veces, pero esta vez fue la peor. Un día hasta le robaron la moto', comentó Mendoza, a la espera de nuevas noticias del estado de salud del líder comunal.