En la retaliación por líos de microtráfico atribuyó el subcomandante de la Policía Metropolitana de Barranquilla, coronel José Luis Palomino, el homicidio ocurrido a las 7:30 de la noche del pasado jueves en la Urbanización Villa Olímpica (Galapa).

La víctima fue Arnel Alberto Caballero Ojeda, de 36 años, quien se encontraba en la entrada del mencionado complejo residencial charlando junto a varias personas, cuando fue blanco del atentado.

'La víctima se encontraba en un vehículo nuevo de gama media-alta cuando pasaron dos sujetos en una moto. Luego se devolvieron, el parrillero sacó un arma de fuego y le disparó en siete ocasiones', indicó el oficial de la Mebar.

A Caballero Ojeda le propinaron cuatro tiros en la espalda, dos en el pecho y uno en el brazo izquierdo. En una ambulancia que llegó 10 minutos después lo trasladaron hasta la Clínica San Ignacio, pero los médicos confirmaron su deceso a los pocos minutos de haber ingresado a la urgencia.

La Policía manifestó que en el Sistema Penal Oral Acusatorio (Spoa), Arnel registraba una anotación judicial como indiciado por amenaza, con fecha del 27 de julio de 2015.

De acuerdo con familiares, quienes arribaron al Instituto de Medicina Legal a reclamar el cadáver, Arnel Caballero tenía cinco años viviendo en esa urbanización en Galapa, junto a su hijo de 12 años y su esposa. Era barranquillero, nacido y criado en el barrio Montecristo. Dejó tres hermanos por parte de padre.

'Nosotros no le conocíamos problema de ninguna índole. Él estaba dedicado a su pequeña empresa de transportes puerta a puerta. Estamos consternados', dijo el progenitor Libio Caballero.