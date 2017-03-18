En diligencia de allanamiento y registro, agentes de la Sijín capturaron a Edith Luz Pérez Lidueña, quien tenía orden de captura por los delitos de concierto para delinquir agravado con fines de homicidio; narcotráfico, desplazamiento forzado, extorsión y otros.

Pérez Lidueña fue arrestada en la vivienda ubicada en la carrera 42A número 3A -29, barrio Villanueva, en el suroriente de la ciudad.

De acuerdo con las autoridades, la mujer hace parte de la banda delincuencial ‘los Costeños’, y es la suegra del cabecilla de esta organización, Digno José Palomino Rodríguez alias ‘Digno’ o ‘Sebastián’.

Edith Pérez, según las pesquisas, funge en la organización como encargada de recolectar y custodiar los dineros productos de la extorsión y el tráfico de estupefacientes para posteriormente ser enviado por correos humanos a su yerno ‘Digno’.

La capturada fue dejada a disposición de las autoridades competentes.