Alfonso José Ortega Monterrosa, conocido como ‘Mono Peca’, fue víctima de un atentado la noche del viernes en el barrio 20 de Julio del municipio de Baranoa, informó la Policía.

Según el reporte de las autoridades, ‘Mono Peca’ recibió un millón de pesos que le entregó un hermano suyo para la compra de un cerdo para la venta.

Inmediatamente Ortega Monterrosa se fue en su moto y al llegar al barrio 20 de Julio fue interceptado por una pareja que también se movilizaba en una motocicleta, de la cual una mujer sacó un arma de fuego y la accionó en repetidas ocasiones contra su humanidad.

Tras el ataque, los motorizados huyeron a alta velocidad, mientras que el ‘Mono Peca’ fue auxiliado por personas del lugar que lo trasladaron hasta la clínica Santa Ana, de donde fue remitido al Hospital de Barranquilla.

De acuerdo con las autoridades, Alfonso José Ortega Monterrosa, de 44 años, había cumplido una condena por el delito de extorsión, pero actualmente se dedica a la venta de pescado. Presenta antecedentes judiciales que lo vinculan con las Autodefensas Unidas de Colombia.

La Policía informó que se desconocen los móviles del atentado. El estado de salud de la víctima, que reside en el barrio Las Margaritas de Baranoa, es estable.