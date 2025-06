La sala penal del Tribunal Superior de Barranquilla confirmó de manera parcial la condena contra el exalcalde del municipio de Soledad, Raimundo Barrios Barceló, por el delito de contrato sin el cumplimiento de requisitos legales.

La sentencia deja en firme la decisión de primera instancia que el Juzgado Penal del Circuito de Depuración profirió el 11 de junio de 2014, es decir, 19 años después de suscribirse el convenio por el que se hallaron irregularidades.

El Tribunal solo cambió que el exmandatario deberá purgar los cuatro años (48 meses) en prisión domiciliaria y no en una cárcel. Barrios y su defensa, sin embargo, presentaron ya un recurso de casación y el caso será estudiado por la Corte Suprema de Justicia.

PRESUNTOS HALLAZGOS

El fallo reseña que Alfredo Arraut Varelo, como alcalde de Soledad, informó en septiembre de 2003 a la Fiscalía que por comunicaciones de Findeter se conoció la existencia de convenios suscritos y ejecutados durante 1995, 1996, 1997 y 1998.

La investigación ‘se centró en el no. 4527 de 1995, celebrado entre el Fondo de cofinanciación para la Inversión Social (FIS) y la Alcaldía de Soledad, representada en aquel momento por Barrios’, se indica.

El convenio tuvo un valor de $146 millones 947 mil 500, de los cuales el FIS aportó $139 millones 950 mil: $90 millones para construcción y dotación del Instituto Técnico Industrial del Atlántico (Itida) y $49 millones 950 mil para el mejoramiento de las instalaciones de escuelas y colegios oficiales de la población.

Pero las pesquisas de la Fiscalía dieron para que el juzgado y el Tribunal concluyeran que ‘la ejecución de los dineros girados fueron cero (0)’, debido a que no se encontraron registros contables ni evidencias de que se invirtieron.

‘Se me negaron mis derechos de la defensa’: Raimundo Barrios

En visita a esta Redacción, el exalcalde Barrios manifestó ayer que las autoridades cometieron ‘muchos errores’ en su contra.

Me siento muy triste, porque creí que ese túnel negro ya lo había pasado. Lo he dicho y lo expreso nuevamente, no quiero saber más nada de política, más nada de función pública, seguiré ayudando, donde estoy ayudando, pero es triste que una situación de esta se dé cuando se está investigando algo y en la investigación confunden dos términos: Itsa (Instituto tecnológico de Soledad Atlántico) e Itida (Instituto Técnico Industrial del Atlántico), que hoy recibe el nombre de Institución Oficial Blas Torres De la Torre.

Torres De la Torre fue el secretario de Educación, cuando yo fui alcalde, y era el rector de esa institución. Él es el que propone el proyecto al FIS, no era Findeter, para que se ejecuten unas obras allí.

Dentro de las obras, maquinarias para que los jóvenes practicaran y fueran excelentes técnicos, y es así como se consigue realizar unos contratos. Recursos que pone la Nación y el municipio: un 80 por ciento la Nación, un 20 % el municipio. Los recursos se ejecutaron, allí está.

Solicité que, por favor, llamaran al profesor Blas Torres y nunca lo hicieron. Murió el profesor Blas Torres y nunca lo llamaron. Solicité que fueran a verificar y a inspeccionar las maquinarias, los equipos, que verificaran los contratos, que verificaran todo y nunca fueron. Se equivocaron, mandaron fue un oficio al Itsa, creyendo que era la institución que mencionábamos, y allá le contestaron que no había rector. Lógicamente, fui yo el creador del Itsa y apenas se estaba constituyendo. No había rector, se equivocaron de sitio, el lugar es el Itida.

Como si fuera poco, cuando hacen la acusación, el juzgado hace la audiencia, en la audiencia mandan la dirección de Raimundo Barrios, que todo el mundo conoce en Soledad, carrera 30 numero 24 - 104 (Soledad); colocan, en vez de Soledad, Barranquilla. Allá fue a parar al barrio Las Nieves, quién sabe. Hay un certificado de un correo de Telecom que dice que nunca consiguieron al señor Raimundo Barrios.

Me ausento en la audiencia por desconocimiento. No supe nunca cuando se hizo la audiencia.

El abogado, como si fuera poco, está suspendido. Mi abogado defensor no me informa que está suspendido. La audiencia se lleva en el 2014 y yo en el año 2013 noto un certificado de la Procuraduría, en donde aparece mi abogado suspendido, o sea, que no puede ir a ninguna parte. Tampoco me lo informan.

¿Entonces qué hace el juzgado? Nombra a un abogado de oficio. Cómo es posible que el abogado de oficio no pueda escuchar a Raimundo Barrios en la emisora, o decirle, por lo menos, vamos allá que usted tiene una información. ¡Con gusto se la hubiese entregado!

Nosotros tenemos archivos, yo no puedo entregar información e ir a la Alcaldía porque ya yo dejé de ser alcalde hace más de 20 años.

¿Entonces que tenía que hacer? Irme a donde se hizo la obra, en el colegio. Tomé fotografías, tomé copia de los contratos y mostré a esta altura del proceso los documentos, y me dijeron que era demasiado tarde porque tenía que mostrarlos en la audiencia.

Eso es asunto ya de proceso de la ley, lógicamente. El momento en que tenía que mostrar eso, según ellos, era ahí en la audiencia. No tuve la oportunidad, se me negaron mis derechos de la defensa, y en este momento estoy sufriendo, estoy siendo víctima de una acusación, una presunta acusación, de contratación sin requisitos legales.

Yo quisiera que, ojalá, en esta revisión que se va a hacer en apelación de casación se verificara que allí están los elementos. Es más, pido por favor que vayan y hablen con la rectora, que la entrevisten, que le pregunten si es verdad lo que está diciendo Raimundo Barrios.

Lo que me deja tranquilo es que ahí están las obras. Eso es lo que me deja tranquilo. Ya lo demás corresponde a Dios y todavía creo en la justicia colombiana. ¡Claro que sí, yo creo en la justicia colombiana y creo que se va a hacer justicia!

Prescripción de la pena

En su momento, el exalcalde Barrios Barceló presentó un recurso de casación, el cual el Juzgado de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Barranquilla falló a su favor.

Ante esto, el despacho judicial, en la decisión proferida el 18 de enero de 2022 decretó la prescripción de la sanción penal en su contra y, además, ordenó restituir los derechos políticos de Barrios Barceló.