La Juez Sexta Penal del Circuito de Cartagena dictó medida de aseguramiento en centro carcelario en contra de 4 de los 11 procesados por presunta corrupción judicial en Barranquilla.

Los afectados con la medida son los jueces penales municipales Rafael Uribe Henríquez y José Vergara Otero; el funcionario judicial César Villadiego Hernández y el abogado O.A.D

En audiencia de resolución de segunda instancia realizada ayer en la mañana en Cartagena, la juez revocó la medida de detención domiciliaria que cobijaba a los procesados, a solicitud del fiscal 6 anticorrupción Germán Arias Cortés, y los envió a la cárcel.

El representante del ente acusador había apelado la medida que les otorgó a los capturados el pasado 25 de agosto la juez novena penal municipal Elizabeth Araújo Arnedo.

En la diligencia judicial, el fiscal argumentó que los cuatro procesados representan un peligro para la comunidad, además por la clase de delitos que les fueron imputados, quienes afrontan por separado cargos de concierto para delinquir, falsedad en documento público y privado, concusión, constreñimiento ilegal, cohecho y prevaricato por acción.

Tras las capturas de los 11 investigados el pasado 14 de agosto, el fiscal Germán Arias indicó en audiencia de imputación de cargos realizada al día siguiente en Cartagena que la investigación por corrupción descubrió graves indicios de que los implicados manipularon en el Centro de Servicios de Barranquilla las asignaciones de fechas y jueces para audiencias, y habrían vendido beneficios como domiciliarias y libertades provisionales.

Los otros procesados

Las otras personas investigadas por la Fiscalía son los jueces Edwin Volpe Iglesias y Gloria Giraldo Ruiz; el inspector de policía Francisco Sanabria Muñoz, la líder comunal del barrio Las Estrellas, Nerilda Caré Parra; el funcionario del Centro de Servicios Judiciales Luis Tovar Vanegas y el abogado Gabriel Ramos Fontalvo, a quien le fue otorgado un permiso para trabajar.

A estos el fiscal les confirmó la medida de prisión domiciliaria que pesa en su contra.

El coordinador de la Casa de Justicia del barrio La Paz, Armando Castro Barraza, fue condenado por el Juez Séptimo Penal del Circuito de Barranquilla a cuatro años de prisión luego de aceptar el delito de concusión. La decisión fue apelada por la Fiscalía y por su abogado defensor.

Castro admitió que recibió 500 mil pesos para ayudar a la expedición de certificados de buena vecindad y madre cabeza de hogar para Steffy Díaz Atencia, alias la Beba, detenida por narcotráfico y esposa del jefe de una banda de fabricantes de drogas, a la cual las autoridades denominaron los Químicos.

La investigación contra la red de corrupción se inició el 2 de septiembre de 2014, luego de que una carta anónima fuera dejada en el búnker de la Fiscalía General de la Nación en Bogotá.

En ella se denunciaban graves denuncias de presuntos actos de corrupción en la sede del Sistema penal oral acusatorio (Spoa) en Barranquilla.