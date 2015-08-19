La Fiscalía 6 anticorrupción solicitó a una juez que ordene la detención en cárcel a cinco de los 12 detenidos por presunta corrupción en el Centro de Servicios Judiciales de Barranquilla.

La diligencia se inició este martes pasadas las 11 de la mañana y terminó hacia las 10 de la noche, en el Centro de Servicios Judiciales de Cartagena.

La primera de tres audiencias preliminares concentradas se realizó entre sábado y la madrugada del domingo.

La juez 9 penal municipal Elizabeth Araújo Arnedo decretó legales los allanamientos realizados por la Dijín en las casas de algunos detenidos, y las capturas de los mismos.

Luego, entre la mañana del domingo y la tarde del lunes, se llevó a cabo la diligencia en que el fiscal Germán Arias Cortés imputó cargos a los indiciados. Esta cita se desarrolló en una sala del Tribunal Superior de esta ciudad. Todos los implicados se declararon inocentes.

Los detenidos el viernes en Barranquilla por la Dijín fueron los jueces Rafael Uribe Henriquez, José Vergara Otero, Edwin Volpe Iglesias y Gloria Giraldo Ruiz, y los funcionarios del Centro de Servicios Luis Carlos Tovar Vanegas y César Villadiego Hernández.

El inspector de policía Francisco Sanabria Muñoz, el comisario Armando Castro Barraza, los abogados O.A.D. y Gabriel Ramos Fontalvo, y la líder comunal del barrio Las Estrellas Nerilda Caré Parra.

El otro detenido fue el fiscal Óscar Contreras Amarís. No fue trasladado a Cartagena por dolencias cardíacas durante el arresto. Un juez legalizó su captura en una clínica en Barranquilla, adonde fue llevado, y la Fiscalía espera por su mejoría para imputarle cargos.

La solicitud

El fiscal Arias pidió a la juez Arnedo imponer medida de aseguramiento en cárcel para los jueces Rafael Uribe y José Vergara, el funcionario César Villadiego, el abogado O.A.D. y el comisario Armando Castro.

Y que se cobije con detención domiciliaria a los jueces Edwin Volpe y Gloria Giraldo, el funcionario Luis Carlos Tovar, el abogado Gabriel Ramos, el inspector Francisco Sanabria y la líder Nerilda Caré.

Por separado afrontan cargos de concierto para delinquir, concusión, constreñimiento ilegal, cohecho por dar u ofrecer, prevaricato por acción y falsedad en documento público.

La juez Araújo suspendió la audiencia para continuarla este miércoles, a partir de la 1 de la tarde. Hoy es el turno para que los abogados de los detenidos expongan, cada uno, sus argumentos en contra o a favor de las peticiones de medidas hechas por el fiscal.