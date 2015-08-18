La investigación contra una presunta red de tráfico de beneficios en el Centro de Servicios Judiciales de Barranquilla nació de otra contra los Químicos, la banda de fabricadores y traficantes de droga desmantelada por las autoridades a finales de noviembre pasado en Barranquilla.

En las pesquisas a los Químicos, un fiscal seccional obtuvo la orden de un juez para interceptar varias líneas de telefonía celular. Una de esas era usada por Jairo Rada Atencia, alias Kike, señalado como uno de los dos cabecillas del grupo.

Así se conoció entre la noche del domingo y ayer en el Tribunal Superior de Cartagena, en la continuación de las audiencias a 11 de los 12 detenidos el viernes por posible corrupción en distintos sectores de Barranquilla.

Los capturados por agentes de la Dijín fueron los jueces Rafael Uribe Henríquez, José Vergara Otero, Edwin Volpe Iglesias y Gloria Giraldo Ruiz. Además, el fiscal Óscar Contreras Amarís, y los funcionarios del Centro de Servicios Luis Carlos Tovar Vanegas y César Villadiego Hernández.

También el inspector de policía Francisco Sanabria Muñoz, el comisario de familia Armando Castro Barraza, los abogados O.A.D y Gabriel Ramos Fontalvo, y la líder comunal del barrio Las Estrellas, Nerilda Caré Parra.

El caso a ‘Orejita’

Varias conversaciones telefónicas grabadas a Rada fueron algunas de las evidencias que el fiscal 6 anticorrupción, Germán Arias Cortés, expuso ante la juez 9 penal municipal, Elizabeth Araújo Arnedo, los indiciados y sus abogados.

Los diálogos demuestran para la Fiscalía dos de los tres beneficios irregulares que obtuvo Steffy Díaz Atencia: la devolución de la camioneta en que fue capturada con 5 kilos de cocaína y la detención domiciliaria.

Díaz, de 27 años, está identificada por las autoridades como alias la Beba, compañera sentimental de Kike.

‘El caso le tiene que llegar a Orejita’, se escuchó en una conversación con el abogado Ramos.’Yo di el billete y no veo que esté suelta’, reprochó. De acuerdo a las indagaciones, Kike se refirió a los $6 millones pagados por el beneficio a su mujer.

La colaboración de un funcionario del Centro de Servicios, quien fue agente encubierto, permitió a la Dijín saber que Orejita es el apodo del juez José Vergara Otero.

La prueba de que volvió a su vivienda es que la Policía la recapturó en noviembre, pero no en el centro de rehabilitación de mujeres El Buen Pastor. Díaz cayó junto con Rada y otras 23 personas sospechosas de integrar los Químicos.

‘Yo día el billete’

En otra llamada se escucha cómo se pactó la devolución de la camioneta: una Chevrolet Captiva Sport, de placas MHW 392.

En ese vehículo, conducido por Díaz, investigadores de la Sijín hallaron el 29 de septiembre seis paquetes con los 5 kilos de cocaína. La droga estaba escondida en una caleta, en el baúl.

Según las pesquisas, fueron entregados $5 millones al fiscal Óscar Contreras para que ordenara la devolución de la Captiva.

Por petición del fiscal que atendió el arresto de Díaz, un juez había concedido el 30 de septiembre una medida de decomiso contra el carro, en la audiencia en que se le dictó detención en El Buen Pastor, por tráfico de estupefacientes. La misma medida sustituida por la domiciliaria.

Una fuente de la Fiscalía explicó que Contreras no debió avalar la devolución porque el decomiso también debía revocarlo un juez.

La camioneta fue recuperada por los Químicos un lunes, en medio del paro judicial que funcionarios de la Rama Judicial realizaron a finales del año pasado en el país. De ahí la demora.

Indagan por Magistrado

La otra decisión que la Fiscalía investiga es la libertad concedida en diciembre al empresario Alfonso Hilsaca Eljadue, quien había sido detenido un mes antes por cargos de financiar la banda criminal los Rastrojos y haberle pagado por un homicidio.

EL HERALDO conoció que investigadores anticorrupción de la Dijín indagan más a fondo sobre los acontecimientos previos a la audiencia realizada entre el 19 y 20 de diciembre: el cambio de coordinador del Centro de Servicios Judiciales.

El complejo era dirigido por el juez David Saade Morad, quien días antes renunció al puesto. En su lugar fue nombrado su colega Rafael Uribe Henríquez, en calidad de encargado.

‘A varios de los detenidos les han preguntado quién fue el magistrado que presionó por el cambio de juez coordinador, lo cual facilitó la reprogramación de la audiencia’, dijo una fuente.

Lo que siguió al arribo de Uribe, de acuerdo a las pesquisas, fue lo que este diario publicó en su edición de ayer:

Edilberto Mahecha Hernández, funcionario del Centro de Servicios, presionó a otro servidor para que asignara la revocatoria de detención a Hilsaca al juzgado 9 penal municipal de Edwin Volpe.

‘La orden de Uribe es que no quería tener su gente presa y se tiene que obedecer porque detrás de esto hay gente poderosa’, leyó el fiscal Arias sobre lo dicho por Mahecha a su compañero.

El delegado del ente acusador sostuvo que la ley penal establece que las audiencias de casos que involucran organizaciones criminales, deben conocerlas jueces penales municipales ambulantes antibandas criminales. Y no despachos como el de Volpe.

‘Reparto no se manipuló’

En un comunicado enviado por Whatsapp, la defensa de Alfonso Hilsaca manifestó ayer que ‘con pruebas tan contundentes cualquier juez hubiese fallado’ a su favor, ‘por lo tanto era innecesario manipular un reparto’.

Y agregó: ‘Se quiere mostrar a toda la opinión pública el desarrollo de las audiencias del señor Hilsaca, en donde la defensa expone ante el juez las mentiras que los hermanos Borré en complicidad del Fiscal 48 están diciendo; las pruebas son tan claras que cualquier juez en sano derecho habría ordenado la revocatoria a favor de Alfonso Hilsaca’.

‘Hipótesis no demostradas’

El abogado Donaldo Del Villar Delgado, defensor del funcionario Luis Carlos Tovar, manifestó al término de la audiencia que ‘como en todo proceso penal, estamos en unas audiencias concentradas, la Fiscalía imputó y solicitó la suspensión con el ánimo de estudiar unos elementos probatorios para proceder con mayor objetividad’. Y agregó que ‘estamos en presencia de hipótesis no demostradas y las personas vinculadas gozan de la presunción de inocencia’.

Detenidos se declaran inocentes de los cargos

Ante la juez 9 penal municipal de Cartagena, Elizabeth Araújo Arnedo, el fiscal anticorrupción Germán Arias Cortés dio a conocer a cada detenido los delitos y hechos por los cuales son investigados.

Los sindicados, empero, no se allanaron a los cargos. ‘Soy inocente y lo demostraré hasta donde llegue este caso’, aseguró César Villadiego.

El funcionario Luis Carlos Tovar no estuvo presente porque permanecía en una clínica de Cartagena, por problemas de salud que sufrió el sábado, en el comienzo de las audiencias de legalización de capturas.

Tovar, no obstante, comunicó por teléfono celular su decisión. ‘Este servidor judicial no se allana a cargos’.

Otro detenido, el fiscal Óscar Contreras Amarís no fue trasladado a Cartagena por dolencias cardíacas que alegó el viernes. Ya un juez legalizó su captura en una clínica en Barranquilla, adonde fue llevado, y la Fiscalía espera por su mejoría para imputarle cargos.

La audiencia en que el fiscal Arias solicitará medida de aseguramiento contra los 11 imputados se iniciará hoy, desde las 9 de la mañana.