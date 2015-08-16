Un juez decidió que fueron legales las capturas de 11 detenidos el viernes en Barranquilla, por presunta corrupción en el Centro de Servicios Judiciales.

La segunda de cuatro audiencias preliminares se realizó este sábado en el Centro de Servicios Judiciales de la ciudad de Cartagena, a donde fueron trasladados por lo que la Fiscalía consideró una mayor garantía a la transparencia del caso.

Las detenciones legalizadas fueron las de los jueces penales municipales Rafael Uribe Henriquez, José Vergara Otero y Edwin Volpe Iglesias, la juez penal del circuito Gloria Giraldo Ruiz, y los funcionarios del Centro de Servicios Judiciales Luis Carlos Tovar Vanegas y César Villadiego Hernández.

También el inspector de policía Francisco Sanabria Muñoz, el comisario Armando Castro Barraza, los abogados O. A. D y Gabriel Ramos Fontalvo, y la líder comunal del barrio Las Estrellas Nerilda Caré Parra.

La Fiscalía informó que esta mañana que ‘todos los abogados’ de los indiciados apelaron la decisión.

‘Hoy de 2 p.m. en adelante se reanudan las audiencias, para esa hora se tiene previsto la lectura de la reposición’ de los defensores y continuar con la imputación de cargos, agregó.

Los detenidos afrontan cargos por los delitos de concierto para delinquir, concusión, constreñimiento ilegal, cohecho por dar u ofrecer, prevaricato por acción, tráfico de influencias y falsedad en documento público.