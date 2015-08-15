La madre de O.A.D., abogado y uno de los 11 capturados este viernes por presunta corrupción en la administración de justicia en Barranquilla, aseguró que su hijo sufre de la presión y que la Policía no ha dejado que lo vea un médico.

‘Él sufre de la presión alta y no dejan que lo lleven a una clínica. La ambulancia está esperando. Le pude dar una isquemia a mi hijo. Él actúa siempre en derecho y exijo que lo dejen ver de un médico. Ellos tienen los documentos que comprueban que la enfermedad es real’, comentó la mujer, quien también es abogada.

La mujer además calificó las capturas de este viernes como una ‘cacería de brujas que vino de Bogotá. Para mí esto es un montaje, que investiguen primero’.

‘Que me investiguen a mí, que soy la mamá para ver de dónde van a sacar los delitos de los que lo acusan’, comentó.

Al abogado en cuestión y a 10 personas más, entre ellas, jueces y fiscales, se les investiga por presuntamente hacer maniobras para favorecer al empresario Alfonso Hilsaca en procesos que se llevan en su contra, según reveló el Fiscal General, Eduardo Montealegre.