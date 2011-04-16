El Heraldo

En un desgarrador testimonio, Anair Cáceres Duarte reveló detalles sobre la tormentosa relación que su hija, Nazly Viviana Liberato Cáceres, contadora, sostuvo durante ocho de sus 26 años con Gerardo Siza Crespo, instructor de gimnasio, de 30.

Fue él quien a la medianoche de ayer la estranguló, al parecer con un cable, en la casa de la joven en la calle 21 No. 30-107, barrio Rebolo. 'Él no hacía sino maltratarla. Le decía que le iba a quitar al niño si llamaba a la Policía', contó Anair. El pequeño es el hijo de cuatro años de la pareja y a quien le tocó presenciar la deplorable escena en la que su padre acabó con la vida de su mamá. Nazly conoció a su homicida en un gimnasio del barrio Chiquinquirá, donde él trabajaba.

La captura. Los familiares de la víctima se enteraron de la tragedia hacia las 12 a.m. Vecinos del sector llamaron a la Policía para reportar una riña y una patrulla llegó hasta la vivienda. Descamisado, Siza atendió a los agentes a través de una ventana y le dijo que él mismo había llamado para que retiraran a unos jóvenes que se estaban drogando.

Pero enseguida los vecinos les avisaron a los uniformados que habían escuchado los gritos de Nazly, por lo que entraron a la casa, mientras que el corpulento sospechoso escapaba por el patio.

La víctima fue encontrada desnuda y sin vida, tendida boca arriba en su cama. De inmediato los agentes pidieron refuerzos y rodearon el sector, para capturar al asesino. Después de una persecución de 40 minutos lo hallaron escondido debajo de unas tejas y unos listones de madera en el patio de otra casa. En el intento de huida, se fracturó la pierna izquierda, por lo que fue conducido al Hospital General de Barranquilla y luego a la URI.

Fue asegurado. Con un yeso en la pierna lesionada y aparentemente tranquilo, Siza aceptó que asesinó a su mujer y madre de su único hijo, ante el Juez 12 Penal Municipal con funciones de Control de Garantías. 'Mi defendido me confesó que cometió el acto bajo los efectos del licor. Me dijo que se había tomado un litro de whisky y que no tiene claro por qué lo hizo', contó su abogado en la audiencia.

Por solicitud de la Fiscalía, que argumentó que el imputado es un peligro para la sociedad, el Juez ordenó asegurarlo en establecimiento carcelario.