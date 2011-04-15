El comandante del Policía Metropolitana de Barranquilla, Brigadier General Óscar Pérez Cárdenas, dijo estar consciente de la realidad criminal de la capital del Atlántico.

Según el alto oficial, una buena parte de los homicidios que se vienen dando en la ciudad está directamente relacionada con la presencia de redes criminales al servicio de las bandas emergentes.

El general aclaró que en Barranquilla no operan las denominadas bacrim, pero si reconocidos delincuentes a su servicio y otros que simplemente suplantan esta identidad para adquirir cierto poder.