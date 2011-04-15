Prensa Policía

La Dirección de Antinarcóticos de La Policía Nacional con el apoyo de La Fiscalía General de La Nación, logró tras varios meses de investigación y gracias a la información brindada por la ciudadanía, la captura de Giovannis Waldir Ustariz Martínez, alias 'Juan José', 'El Indio' o 'Alfredo'.

La captura se produjo en Barranquilla y éste era uno de los delincuentes más buscados de la región Caribe, por el que se ofrecían 250 millones de pesos.

‘El Indio’ es sindicado de extorsiones, secuestros, homicidios selectivos y narcotráfico en los departamentos de Cesar, Guajira, Magdalena y el Atlántico.

El General César Augusto Pinzón Arana, explicó el aprehendido estuvo vinculado como jefe de finanzas del 'Bloque Mártires del Cesar' al mando de Rodrigo Tovar Pupo, alias 'Jorge 40' y era el encargado de cobrar las extorsiones a contratistas de las administraciones municipales y del sector salud de los municipios de Riohacha y Valledupar.