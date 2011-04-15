Agentes del CTI de Valledupar capturaron en las últimas horas a Olber Enrique López Vega, ex tesorero del municipio de La Jagua de Ibirico (Cesar) entre el 2005 y el 2006, quien era requerido con orden de captura para cumplir una condena de seis años de prisión por los delitos de peculado por apropiación y celebración indebida de contratos.

López Vega fue condenado por las irregularidades detectadas en la ejecución de un contrato en el 2005 por más de 20 millones de pesos, que tenía como objetivo suministrar armamento a la Policía del municipio y al grupo de seguridad del alcalde.

En la investigación, la Fiscalía determinó que el contrato para la adquisición de esos elementos fue firmado por más de 23 millones de pesos, pero el costo real fue de diez millones 653 mil pesos.

López Vega fue puesto a disposición del Juez del caso, que ordenó su reclusión en la cárcel de Valledupar.