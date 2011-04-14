LUIS BENAVIDES/AP Archivo

En respuesta a las declaraciones del exparamilitar José Gélvez Albarracín, alias El Canoso, quien aseguró que los hijos del expresidente Uribe hicieron negocios y hasta parrandearon con Héctor Ignacio Rodríguez, apodado Nacho, señalado de haber sido elegido concejal de Santa Marta con el apoyo de las AUC, Jerónimo y Tomás enviaron un comunicado a EL HERALDO en el que desmienten las acusaciones.

'El paramilitar alias El Canoso miente en su declaración a la Fiscalía. Se suma así a una serie de criminales que desde las cárceles han acusado a nuestra familia de todo tipo de delitos', dice el documento.

'Conocimos —continúa— al Sr. Héctor Ignacio Rodríguez, en el año 2004, por amigos comunes de Santa Marta y por su participación en una compañía que fabricaba artesanías de coco con artesanos de la Sierra Nevada, promocionadas en programas financiados por el gobierno americano. Tanto al Sr. Rodríguez como a su familia los precedía una excelente reputación, la cual pueden corroborar distinguidas personas de la sociedad samaria, entre ellas el actual Alcalde de la ciudad'.

Aceptan que sostuvieron unos tres encuentros entre el momento en que se conocieron con Nacho y su 'captura sorpresiva', en junio de 2005. Un año después, el entonces presidente Álvaro Uribe Vélez autorizó su extradición a Estados Unidos, solicitado por la Corte Distrital del Sur de Florida por cuatro delitos que iban desde apoyo a organizaciones terroristas (Autodefensas Unidas de Colombia), tráfico de cocaína, hasta porte ilegal de armas.

En dos de las reuniones, según los hermanos Uribe, 'nos limitamos a hablar del suministro de artesanías de coco elaboradas por su empresa. Es falso que hayamos coincidido en el Carnaval de Barranquilla, al cual ninguno asistió durante los años en que nuestro padre ocupó la Presidencia'.

Afirman que 'jamás tuvimos indicios de la vinculación del Sr. Rodríguez con actividades ilícitas o grupos al margen de la ley. Los encuentros que sostuvimos, entre ellos un paseo de una tarde al Parque Tayrona, a plena luz del día, estuvieron rodeados de personas serias como el actual Alcalde de la ciudad de Santa Marta, que confiaban plenamente en el Sr. Rodríguez y pueden dar fe de la reputación que lo precedía'.

También niegan haber conocido a El Canoso, exjefe político del bloque Resistencia Tayrona de las AUC, actualmente recluido en la cárcel La Picota. 'Su testimonio está plagado de mentiras: falsos encuentros y falsas intenciones, la mayor de todas, la más absurda e imposible de probar, nuestra supuesta intención de reunirnos con Hernán Giraldo, a quien jamás hemos conocido y por quien jamás hemos preguntado'.