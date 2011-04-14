Archivo

Fuertemente escoltado por el CTI de la Fiscalía y protegido con un chaleco antibalas, llegó en la mañana de ayer un testigo clave de la masacre en La Luz, para declarar en contra de Alexánder Iglesias Mercado, alias El Caballo, ante un juez de Conocimiento.

'Dos veces vi a El Caballo en Rebolo por el portón amarillo. A veces iba en moto y se encontraba con Jimmy, el difunto Arley, El Choe y El Burro. No estuve presente (en el crimen de cinco personas el pasado 14 de noviembre), pero como había confianza conmigo, los escuché planeando la vuelta en la Luz', aseguró durante el interrogatorio del Juez.

También dijo que en ese momento no denunció el hecho porque El Choe lo amenazó de muerte. Solo hasta después de cometida la masacre, en la que murieron cuatro adultos y un niño, el testigo se atrevió a instaurar la denuncia en el CAI de Rebolo, motivado por una recompensa.

Así lo reveló en la audiencia de juicio oral contra Iglesias, acusado de homicidio agravado y porte ilegal de armas de fuego. Un agente de la Sijín que participó en su captura también declaró.

Al mediodía, el Juez suspendió la diligencia porque un tercer testigo no se presentó, al parecer por amenazas, por lo que ordenó que fuera conducido por la Policía Metropolitana. El juicio continuará el próximo 9 de junio, a partir de las 2:30 p.m. VOG