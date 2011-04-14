vertijudiciaes.jpg

A las dos de la tarde de ayer, cuando observaban el partido Real Madrid - Tottenham, dos comerciantes fueron acribillados dentro de Fedecafé, en el Centro de Barranquilla.

De acuerdo con testigos, los presuntos sicarios llegaron en bicicleta a la concurrida sede comercial de celulares, caminaron hasta el local de Yesid Gaspar Otero, de 30 años, y, sin decirle nada, uno de ellos lo asesinó de múltiples disparos.

Al presenciar el asesinato de su amigo, José Gregorio Virgüez Ramírez, de 31 años, intentó desarmar al homicida pero este reaccionó y lo mató también. Tras perpetrar el doble crimen, los pistoleros emprendieron la huida en la misma bicicleta hacia el sector de Las Colmenas, pero fueron atacados a piedra por amigos y conocidos de las víctimas.

Varias patrullas de la Policía llegaron al lugar e hirieron a Juan Carlos Restrepo Gutiérrez, de 20 años, quien habría disparado una pistola 9 milímetros con silenciador, que le fue hallada por los uniformados. Una bala le rozó la cabeza por lo que fue trasladado al Hospital General.

Su cómplice fue un menor de 15 años de edad, dijo la Policía.

El coronel Sergio López, subcomandante de la institución armada, dijo a los periodistas que se manejan varias hipótesis sobre los móviles del atentado. Entre ellas que, al parecer, los sicarios les vendían celulares hurtados a uno de los comerciantes asesinados y como no les pagaba decidieron acabar con su vida.

Durante el atentado, Fernando Rivera Valdez, de 20 años, quien estaba en otro local de celulares, resultó herido. Una de las balas le lesionó el hombro izquierdo y tuvo que ser llevado al centro hospitalario.

¿Atentado para 'expara'?

A una presunta retaliación de parte de exparamilitares atribuye la Policía Metropolitana el doble homicidio del martes en el barrio Villa Severa de Soledad, donde perdieron la vida los hermanos Harold y Edwin Quiroz Navarro. Una hermana de los occisos sería desmovilizada del Bloque Norte de las AUC. Por móviles que son investigados, cuatro hombres armados llegaron a matarla, pero como sus hermanos la defendieron fueron acribillados.