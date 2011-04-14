Jairo Rendón

Investigan detalles sobre violación de menor de 16 años

Mientras que la menor de 16 años violada por cuatro sujetos, el lunes a las 4:30 a.m. en la calle 74 con 16 del barrio La Esmeralda, recibe atención psicológica de parte de un grupo especializado del ICBF y el Caivas, las autoridades investigan por qué la joven caminaba por esa zona desolada y sola en horas de la madrugada. Se trata de establecer si los abusadores son conocidos en el sector.

Testigo afirma que escuchó plan para masacre en La Luz

A las 6:45 p.m. del martes, Hansel Hernández Rivas, mototaxista de 30 años, fue abaleado por dos sujetos desconocidos cuando esperaba a un cliente en la calle 37 con 8, barrio Las Palmas. Uno de los sicarios le disparó dos veces en la cabeza y luego huyó con su cómplice. Hernández permanece bajo pronóstico reservado. La Policía investiga si el herido tiene antecedentes.