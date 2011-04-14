El Heraldo

En una rápida reacción y luego de labores de seguimiento, patrulleros de la Sijín de la Policía Metropolitana se enfrentaron anoche, a eso de las 9:20 p.m., con dos delincuentes que iban a cometer un atraco en una casa de la calle 44 entre carreras 17 y 18, barrio San José.

En la balacera, que se prolongó por varios minutos y que alarmó a los moradores del sector, los asaltantes fueron heridos, al enfrentarse con los miembros de la fuerza pública.

Uno de ellos, identificado como Edwin Pernet Miranda, fue herido cerca a la casa del pretendido hurto, donde quedó tirado el revólver y el casco que llevaba puesto, luego de ser trasladado a la clínica Murillo.

El otro delincuente, identificado como Ronald Cantillo Guerrero, alcanzó a correr pero fue alcanzado por los policías en la esquina de la calle 44 con 17. Agonizante fue trasladado a la clínica Campbell donde falleció cuando era intervenido en el quirófano.

EL HERALDO, pudo conocer que este último recibió al menos 2 impactos con proyectil de arma de fuego en la cabeza, 2 en el torax y 1 más en el brazo.