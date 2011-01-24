Jaime Ortiz Sudea, de 28 años, se ahogó en horas de la mañana en el caño El Clarín, en el sector de Casaloma, Palermo, cuando fue a pescar con su hermano Alexander y su vecino Adalberto Pérez.

A las 6 de la mañana el grupo salió de la Carrera 5 Sur con calle 98C, barrio 20 de Julio. Alrededor de las 10:30 de la mañana la víctima se separó del grupo afirmando que deseaba ir a pescar 'más abajo', y se alejó unos 200 metros de sus compañeros.

Después de un rato, Adalberto Pérez fue a buscarlo y lo vio hundirse. Pérez asegura que el occiso permaneció una hora sumergido, hasta que consiguieron ayuda de un vecino del sector para sacar el cuerpo sin vida.

Jaime era el tercero de 4 hermanos, hijo de Nuris Sudea y Nazario Ortiz. Era soltero, no tenía hijos, y no sabía nadar.