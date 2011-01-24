Según informó la Secretaría en un comunicado, 'durante el fin de semana que acaba de terminar no se registraron homicidios ni riñas callejeras en Barranquilla' a pesar de la concentración masiva en los actos relacionados con la Lectura del Bando en 3 puntos de la ciudad.

'Esto es coherente con el trabajo articulado y los esfuerzos de la Administración Distrital y de la Policía Metropolitana para que los planes de seguridad implementados arrojaran los resultados esperados', agregaba el comunicado.

Sin embargo, continua vigente la prohibición de bailes y picós en los barrios populares que registran índices significativos de hechos violentos. 'Tenemos la obligación constitucional de proteger la vida de los barranquilleros', dijo Luis Tapia García, Secretario Distrital de Gobierno.

Frente a los hechos que se presentaron el año pasado en esta misma temporada, Tapia considera que se vio una 'gran mejoría' en lo que tiene que ver con la seguridad, reducción de riñas callejeras y homicidios en la ciudad.