El cuerpo de Andrés David Arias Rojas, de 17 años, fue hallado en medio de un cultivo de yuca en Alto de La Vuelta, Valledupar, víctima de cinco machetazos. El suceso ha causado consternación en el corregimiento.

Casi la totalidad de los pobladores se habían congregado en un estadero para festejar y recaudar fondos para el reinado del Carnaval, cuando a las 11 de la noche del sábado, Andrés David desapareció del lugar.

El joven no regresó en toda la noche, y en la mañana, un amigo de la víctima informó a sus familiares que habían encontrado su cuerpo con cinco heridas de machete.

El hallazgo fue hecho a las 6:20 de la mañana por Pedro Moya, dueño del cultivo de yuca donde fue encontrado, ubicado a tan solo 200 metros de la casa de Andrés David.

Unidades de la Policía y agentes del CTI de la Fiscalía llegaron al sitio para practicar la inspección del cuerpo. Las autoridades encontraron rastros de sangre y unas gafas del occiso en una bodega a 50 metros del sitio donde fue hallado, por lo que suponen que el joven no habría sido asesinado en el lugar donde lo encontraron.

Según sus amigos, Andrés David era un muchacho sano que no tenía problemas ni enemigos. Era el tercero de los cinco hijos de Yuleida Rojas y Jorge Julio Arias.

La tragedia ha movilizado a la población de Alto de La Vuelta, que en 35 años ha tenido sólo tres homicidios.